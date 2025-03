agenzia

A febbraio 2024 era di 16,147 miliardi

ROMA, 03 MAR – Nel mese di febbraio 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 18,7 miliardi di euro, a fronte di un febbraio 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 16,147 miliardi. Lo rende noto il Mef in un comunicato.

