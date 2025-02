Mef, al via le candidature per la Global Money Week

agenzia

L'evento Ocse per l'educazione finanziaria

ROMA, 03 FEB – Al via l’apertura delle candidature per le iniziative di formazione e sensibilizzazione di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nell’ambito della Global Money Week 2025. Si tratta – spiega il Mef in una nota – dell’evento annuale promosso dall’Ocse con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli. Dal suo avvio, nel 2012, la manifestazione ha coinvolto oltre 60 milioni di giovani in 176 Paesi. La campagna è coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin). Quest’anno il tema della manifestazione è “Think Before You Follow, Wise Money Tomorrow” (Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza). L’obiettivo è sensibilizzare i giovani fin dall’età prescolare sull’importanza di acquisire competenze finanziarie solide. Gli sviluppi della finanza digitale e i cambiamenti nel modo in cui i consumatori interagiscono con i servizi finanziari online – dall’emergere degli influencer finanziari (c.d. finfluencer) all’uso sempre più diffuso dell’IA, stanno rendendo difficile per tutti, ma in particolare per i giovani, distinguere tra informazioni e consigli affidabili e non affidabili. Inoltre la pressione dei coetanei e l’influenza dei social media possono indurre ragazzi e ragazze a prendere decisioni avventate e sbagliate. Il Comitato Edufin invita associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia impegnarsi nel campo dell’educazione finanziaria, a partecipare alla manifestazione con iniziative di formazione e sensibilizzazione indirizzate ai giovani e al mondo della scuola. Le domande possono essere presentate sul sito www.quellocheconta.gov.it. Le iniziative che rispettano le Linee Guida della Global Money Week disponibili sul sito del Comitato saranno pubblicate in un calendario ufficiale della manifestazione e ne verrà data comunicazione alle scuole. La scadenza per proporre le iniziative è il 27 febbraio 2025.

