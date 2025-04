Mef e Retelit firmano acquisto Sparkle da Tim

agenzia

Vale 700 milioni, prezzo da aggiustare al closing

MILANO, 14 APR – Tim e Boost BidCo, veicolo controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e partecipato da Retelit, hanno firmato l’accordo per l’acquisto di Sparkle da Tim. L’enterprise value di Sparkle è determinato in 700 milioni di euro. Il prezzo per la cessione sarà pari all’enterprise value, rettificato sulla base del valore dell’indebitamento netto e del capitale circolante di Sparkle al closing.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA