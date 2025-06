Mef, per i Btp Green e 5 anni domanda a oltre 210 miliardi

agenzia

I titoli venduti tramite sindacato al 3,692% e 2,768%

ROMA, 04 GIU – La domanda per il Btp Green ottobre 2037 e il nuovo cinque anni ottobre 2030, collocati tramite sindacato di banche per rispettivamente cinque e 12 miliardi, è stata di “oltre 210 miliardi di euro”. Lo comunica il Mef in una nota. L’emissione ‘dual tranche’ ha visto rendimenti pari al 2,768% per il cinque anni e del 3,692% per il Btp Green.

