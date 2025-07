Meloni, i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione

agenzia

"Da mesi un'inversione di tendenza ma non è ancora sufficiente"

ROMA, 17 LUG – “In questi anni noi abbiamo scelto di concentrare gran parte delle risorse a disposizione per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, in particolare quelli con i redditi più bassi. Voi siete consapevoli quanto me che noi veniamo da una lunga stagione di stagnazione dei salari che ha fortemente penalizzato i lavoratori rispetto a quanto avveniva nel resto d’Europa, però da diversi mesi stiamo registrando un’inversione di tendenza, seppur ancora non sufficiente. Da ottobre 2023 i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Congresso nazionale della Cisl, a Roma.

