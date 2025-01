Meloni su SpaceX, ‘non uso il pubblico per fare favori’

agenzia

'Mai parlato con Musk di queste vicende', contratti già smentiti

ROMA, 09 GEN – “Sono abbastanza colpita da come alcune notizie false rimbalzino e continuino ad essere discusse anche dopo essere state smentite, come il contratto smentito con SpaceX”, “usare il pubblico per fare favore agli amici non è mio costume”, “io valuto l’interesse nazionale. E non ho mai parlato personalmente con Musk di queste vicende”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Non è la prima volta che accade” che si discuta di affidare ad un privato un servizio delicato come quello delle comunicazioni che potrebbero essere affidate a Starlink, prosegue Meloni. “Lo stesso problema ci fu per il data center. Ma quando ciò venne affidato a Microsoft nessuno si è stracciato le vesti. Allora il problema sono le idee di Musk. Io non faccio favori ad amici ma non accetto che si attacchi una lettera scarlatta” a Musk.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA