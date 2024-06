agenzia

Il marchio di sneakers rinuncia per ora alla Borsa

MILANO, 18 GIU – Le sneakers Golden Goose non andranno in Borsa, almeno per ora. La società, che doveva debuttare a Piazza Affari venerdì, ha deciso di rinviare l’ipo a un momento più favorevole a causa della volatilità dei mercati legata all’incertezza per le elezioni anticipate in Francia.

