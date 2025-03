Mercato stabile per gli orologi da polso, 2 miliardi nel 2024

agenzia

Assorologi, canale on line cresce, in calo le gioiellerie

MILANO, 20 MAR – Mercato stabile per gli orologi da polso nel 2024, poco sotto quota 2 miliardi di euro di controvalore. E’ il dato diffuso da Assorologi, l’associazione di categoria aderente a Confcommercio, basato sulle stime di Nielsen Iq & Gfk (Niq). Secondo l’indagine “Consumer 2024” dedicata al consumatore italiano indipendentemente dal canale d’acquisto gli orologi acquistati sono calati dello 0,7% a circa 5,3 milioni di unità. Il canale online è cresciuto leggermente dopo 3 anni di flessione con una quota del 35,4% a quantità e del 25,6% a valore, ma non è riuscito a tornare i livelli record del 2020, quando fu sfiorato il 40% a quantità con un 30% a valore. Il canale delle gioiellerie perde terreno, con il 43% a quantità contro il 47% del 2023, e il 56% a valore contro il 64% del 2023. “Il mercato dell’orologeria – spiega il presidente di Assorologi Marcello Borsetti, dimostra una notevole resilienza, mantenendo stabilità nelle sue dimensioni fondamentali”. “Nonostante un contesto macroeconomico complesso e segnato da incertezze – prosegue – il settore conferma la sua solidità, a testimonianza di un interesse e di un valore che il consumatore continua a riconoscere all’orologio”. “Allo stesso tempo – conclude – le aziende continuano a investire in innovazione attraverso lo sviluppo di nuovi materiali, design e tecnologie, elementi chiave per rafforzare ulteriormente “attrattività del prodotto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA