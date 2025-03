Mercoledì la road map per Unione risparmi e investimenti

agenzia

Arriva la comunicazione per la mobilitazione di risorse private

BRUXELLES, 15 MAR – Diciannove misure per realizzare da qui alla fine del 2026 una Unione dei risparmi e degli investimenti. Mercoledì la Commissione europea presenterà la road map che spinga gli investimenti privati. L’iniziativa, si legge nella bozza della comunicazione visionata dall’ANSA, sarà “fondamentale per migliorare il modo in cui il sistema finanziario dell’Ue incanali i risparmi verso gli investimenti produttivi, fornendo una più ampia gamma di opportunità di opportunità di finanziamento efficienti per i cittadini e le imprese”. Tra le misure, la rimozione delle barriere nella circolazione dei capitali e la spinta all’Unione bancaria.

