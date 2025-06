Messico, Michelin chiude il suo stabilimento di Queretaro

agenzia

Entro fine 2025, 480 dipendenti perderanno il lavoro

QUERETARO, 09 GIU – L’azienda francese di pneumatici Michelin Messico e Centroamerica ha annunciato che chiuderà il suo stabilimento nello stato messicano centrale di Querétaro entro fine 2025. La motivazione data dalla multinazionale in un comunicato riportato dal sito de El Economista è che la struttura è diventata obsoleta: la tendenza del mercato per automobili passeggeri, suv e pick-up si sta orientando verso dimensioni di pneumatici maggiori e “lo stabilimento di Querétaro non dispone delle infrastrutture necessarie per produrli”. Nel comunicato, Michelin ha informato che aiuterà “i 480 dipendenti colpiti per il loro futuro” e che “nelle prossime settimane saranno annunciate le misure di supporto, inclusi il pacchetto di indennità economica e benefici, assistenza per la preparazione alla ricerca di un nuovo lavoro e un’offerta di formazione esterna per migliorare o acquisire nuove competenze che aumentino la loro occupabilità in base alle richieste del mercato del lavoro”. Michelin ha confermato che manterrà la produzione di pneumatici nel suo stabilimento di León, nello stato di Guanajuato, che confina con quello di Querétaro e, a detta della stampa messicana, non è escluso che alcuni dei 480 dipendenti della struttura che chiude possano essere ricollocati a León.

