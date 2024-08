Messico, nominato il nuovo direttore di Pemex

agenzia

Il colosso petrolifero sarà guidato da Víctor Rodríguez

CITTÀ DEL MESSICO, 26 AGO – La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che il prossimo direttore di Petróleos Mexicanos (Pemex) sarà Victor Rodríguez Padilla, in sostituzione di Octavio Romero Oropeza. Rodríguez, fisico dell’Unam, è una vecchia conoscenza della prossima titolare del potere esecutivo e avrà il compito di portare avanti gli sforzi di salvataggio del colosso petrolifero messicano. “Ci conosciamo dai tempi dell’università — ha detto Sheinbaum — anche se abbiamo studiato il dottorato in luoghi diversi. Anche Víctor si è laureato in fisica alla Facoltà di Scienze”. Secondo Rodríguez, uno degli incarichi della prossima presidente è che Pemex mantenga la produzione a 1,8 milioni di barili al giorno, per poter rifornire le raffinerie. Ha aggiunto che il prossimo governo farà “un grande sforzo” per sviluppare fonti energetiche rinnovabili e che Pemex svolgerà un ruolo fondamentale in questo compito.

