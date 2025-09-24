Mfe chiude il semestre con un utile di oltre 130 milioni

agenzia

Ricavi in calo a 1,43 miliardi, confermate stime di fine anno

MILANO, 24 SET – Mfe ha chiuso il primo semestre con un utile in crescita del 24,4% a 130,2 milioni di euro. In calo da 1,47 a 1,43 miliardi i ricavi netti consolidati e da 1,43 a 1,42 miliardi quelli pubblicitari. Confermate le stime per l’intero esercizio con l’obiettivo – spiega il gruppo – di “mantenimento su base annua e a parità di perimetro di consolidamento di un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dall’andamento economico generale degli ultimi mesi dell’anno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA