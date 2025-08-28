Mfe-Mediaset vola in Borsa dopo la conquista di Prosieben, +10%

agenzia

Il mercato applaude alla consegna delle azioni in mano a Ppf

MILANO, 28 AGO – Gran corsa per Mfe-Mediaset in Borsa dopo che Ppf ha consegnato le sue azioni di Prosieben all’offerta del Biscione, con una mossa che da subito porta il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi a sfiorare il 60% della società media tedesca. Il titolo Mfe B, forte dall’inizio della seduta, ha chiuso con un rialzo del 10,5% a 4,46 euro, ai massimi da maggio, mentre l’azione MfeA è cresciuta del 9,6% a quota 3,02. Prosieben di riflesso a Francoforte ha concluso in aumento del 3,6% a 8,3 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA