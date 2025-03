M&G, sale utile operativo nel 2024, alza il dividendo

agenzia

Ceo Andrea Rossi, in prossimo triennio crescita media del 5%

ROMA, 19 MAR – M&G, la società di asset management britannica guidata dall’italiano Andrea Rossi, chiude il 2024 con un utile operativo pre tasse in crescita a 837 milioni di sterline (+5%) che ha permesso di alzare il dividendo del 2% a 20,1 pence per il 2024. “Ci dirigiamo ora verso una crescita diversificata – afferma Rossi nel comunicato sui conti – nei settori Asset under management e Vita. Per il 2025-2027 annunciamo come nuovi obiettivi: un utile operativo pre tasse in crescita media annua del 5%”. I risultati sono stati apprezzati dal mercato e il titolo alla Borsa di Londra è salito del 4%.

