Michel (Ue), servono più donatori per la finanza climatica

"G7 ed emergenti seguano il nostro esempio"

ROMA, 12 NOV – Per la finanza climatica “noi ribadiamo la necessità di ampliare la base dei donatori, perché dobbiamo avere più contribuenti per raggiungere questi obiettivi ambiziosi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo interevnto alla Cop29 di Baku. L’Unione europea, ha aggiunto Michel, sta “facendo passi avanti col finanziamento di 31 miliardi di dollari nell’ambito del fondo da 100 miliardi di dollari. Questo è più di quello che ci spetterebbe. E noi chiediamo a tutti di seguire questo esempio, compreso il G7 e i paesi emergenti”. “Noi sosteniamo un approccio multiplo – ha concluso Michel -. Crediamo che il prezzo del carbonio sia una leva potente. E crediamo anche che il commercio internazionale e le banche di sviluppo debbano essere mobilitate per attuare l’accordo”.

