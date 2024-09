Microsoft, ‘con l’IA la produttività cresce tra 1-5%’

agenzia

Dal Forum Teha spinta sulle Pmi: 'salgano sul treno innovazione'

CERNOBBIO, 06 SET – L’Intelligenza Artificiale “non più solo una potenzialità, vediamo già i risultati, nelle imprese grandi e medio grandi, con un aumento della produttività dell’1% (nel 74% dei casi) e per alcuni sopra i 5 punti percentuali”. Lo ha sottolineato l’ad di Microsoft Vincenzo Esposito presentando lo studio ‘Ai 4 Italy, verso una politica industriale dell’IA generativa in Italia’. Il modello era stato presentato un anno fa, sempre al Forum di Cernobbio e ora analisti e imprese ne danno un bilancio confermando gli obiettivi: “L’IA è chiave per il Made in ltaly, potrà aumentare il valore aggiunto italiano fino al 18,2% del Pil, pari a 312 miliardi di euro, di cui 190 nelle grandi aziende e 122 nelle Pmi. Grazie al’Intelligenza artificiale, |’export manifatturiero italiano crescerà fino a 121 miliardi”. Inoltre “nei prossimi due anni, un’azienda su due prevede un aumento di produttività oltre il 10 per cento”. Bisogna continuare a spingere sulla formazione, qui “l’Italia è in ritardo: è settima in Ue per corsi di laurea in IA e il 59% delle aziende italiane giudica il know-how sull’IA Generativa poco diffuso”. In conclusione “Italia e UE non investono abbastanza in IA, nel 2023, l’Ue ha contribuito con solo il 4% dei modelli di Ia Generativa sviluppati a a livello globale”. “A parità di ore lavorate l’impatto atteso è fino a 312 miliardi di valore aggiunto e a parità di valore aggiunto fino a 5,7 miliardi di ore di lavoro annuo liberate nei prossimi 15 anni” grazie all’Intelligenza artificiale. “In un paese a produttività stagnante e demografia inversa (perderà 3,7 milioni di lavoratori nei prossimi due decenni) è particolarmente importante spiegano i ricercatori Teha. Su un panel di 320 aziende clienti di Microsoft che hanno adottato soluzioni di IA, “ad oggi ci sono 400 progetti, di cui la metà in produzione, tra questi quelli con Saipem, Reale Mutua, Maire, Campari e quello che abbiamo potuto misurare sono guadagni importanti, per esempio l’implementazione di Copilot (l’assistente digitale di Microsoft, ndr) ci sono 20/40 minuti al giorno risparmiati per persona; in altre applicazioni più verticali invece abbiamo visto aumenti anche tra 5 e 10 per cento”. “Quest’anno ci piacerebbe vedere le grandi aziende espandere i casi d’uso ma che sul treno innovazione salgano anche alle pmi”.

