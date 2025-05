Milano-Cortina, Bauerfeind tra i partner, forniture agli atleti

agenzia

L'azienda tedesca sigla partnership per i Giochi invernali

MILANO, 29 MAG – Si allarga la squadra dei marketing partner di Milano Cortina 2026 e oltrepassa i confini. La Fondazione ha siglato una partnership con Bauerfeind, la società tedesca che sviluppa tutori, fasce compressive e solette per gli sportivi. Per le Olimpiadi invernali fornirà soluzioni ortopediche innovative a tutti gli atleti che vi prenderanno parte. “La salute e la performance delle nostre campionesse e dei nostri campioni sono prioritarie, e avere Bauerfeind al nostro fianco significa poter contare su un partner di eccellenza per raggiungere questo obiettivo” sottolinea Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. “Dopo la nostra partecipazione all’ultima edizione italiana di questo grande evento sportivo nel 2006, torniamo in Italia con grande piacere” aggiunge Rainer Berthan, ceo di Bauerfeind. “E’ anche uno sguardo deciso verso il futuro: vogliamo raccontare con ancora più forza il nostro impegno nel promuovere il movimento, il benessere e una qualità della vita migliore per tutti, perché crediamo fermamente che il movimento sia vita, sempre” conclude Carlo Sabato, amministratore delegato di Bauerfeind Italia.

