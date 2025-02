Milano-Cortina: inaugurato lo Sport Village in Duomo

agenzia

Il villaggio nasce dalla partnership con Enel e Samsung

MILANO, 07 FEB – È stato inaugurato oggi in Piazza Duomo a Milano il Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel, realizzato insieme a Fondazione Milano Cortina 2026. Nel villaggio, aperto fino al 6 marzo, gli appassionati potranno provare le emozioni delle discipline olimpiche invernali come curling e hockey sul ghiaccio sui due campi allestiti per l’occasione e incontrare i migliori atleti italiani, come Stefania Constantini e Arianna e Pietro Sighel. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per Enel di annunciare la sua presenza come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 202. Avrà un ruolo strategico durante i Giochi con tecnologie all’avanguardia e la fornitura di energia al 100% rinnovabile. “Siamo orgogliosi di essere partner della manifestazione e consapevoli della sfida che ci attende per renderla più sostenibile ed elettrificata. Per questo è stato avviato un importante piano di rinnovamento infrastrutturale che porterà valore aggiunto ai Giochi e a tutte le Comunità coinvolte in Lombardia e Veneto, grazie a una perfetta integrazione tra innovazione tecnologica e rispetto del territorio” ha dichiarato Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel. Lo Sport Village in questo mese darà un luogo di sport che celebra il countdown verso un’attesa edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e il forte legame tra innovazione, sostenibilità e sport. “Lo sport durante le Olimpiadi diventa così uno strumento di sostenibilità sociale ed ambientale per creare relazioni forti e durature, valorizzare il territorio e alimentare un dialogo autentico con tutti gli stakeholder, sostenendo iniziative che abbiano un impatto positivo e duraturo per le generazioni future” ha dichiarato Nicolò Mardegan, responsabile relazioni esterne di Enel.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA