Milano-Cortina: rafforzata intesa Simico e Confindustria Belluno

agenzia

Saldini, opere nei tempi previsti

VENEZIA, 12 GIU – Si rafforza il dialgogo tra Confindustria Belluno e Simico in propettiva delle opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un confronto costruttivo, rileva l’associazione industriale, nato in occasione dello Sport Business Forum dove l’ad e Commissario del Governo, Fabio Massimo Saldini, ha illustrato l’impegno di Simico nel portare a compimento le opere previste, con particolare attenzione ai tempi e alla sostenibilità degli interventi. “Abbiamo scelto di lavorare fianco a fianco con i territori – ha detto Saldini – condividendo criticità e soluzioni, con un modello organizzativo decentrato e persone che conoscono le specificità locali”. Confindustria Belluno, rappresentata dal delegato alle Infrastrutture e presidente di Ance Belluno Paolo De Cian, ha espresso soddisfazione “per le informazioni ricevute e del clima di disponibilità instaurato. È fondamentale – ha aggiunto – che le opere vengano completate nei tempi previsti, nell’interesse di un intero ecosistema economico”. E’ poi emersa la volontà di costruire un metodo di lavoro condiviso, capace di accompagnare l’avanzamento delle opere olimpiche e delle infrastrutture strategiche valorizzando le istanze del territorio e la collaborazione con le imprese. Saldini conta di bandire la gara della variante di Longarone settembre in modo da poterla aggiudicare entro l’anno, con inizio dei lavori subito dopo i Giochi. Quanto alle opere di Cortina, il Lotto zero relativo agli interventi viari nell’abitato vedrà un progressivo calo delle attività considerato che gli interventi più invasivi sono stati portati a termine. Anche sul fronte del Villaggio olimpico di Fiames la viabilità ne gioverà con la consegna dell’ultima casetta prevista entro fine giugno, salvo imprevisti. Per quanto riguarda la Pista da bob, i lavori di completamento continueranno fino ad inizio ottobre, termine dopo il quale verrà consentito a Fondazione MICO di realizzare alcune strutture complementari e, poi, alle squadre di atleti di potersi allenare in vista di febbraio 2026. Infine, occhi puntati sulla gara relativa alla cabinovia Appollonio-Socrepes il cui termine per la presentazione delle offerte scade domani13 giugno. Per Saldini l’opera, oltre alle esigenze direttamente connesse ai Giochi, è stata immaginata come lascito futuro per alleggerire il traffico invernale in direzione Socrepes.

