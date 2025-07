Mille professionisti da tutto il mondo per la Roma del futuro

agenzia

Call for Ideas, concorso della Fondazione Roma REgeneration Ets

ROMA, 12 LUG – È in corso la prima fase della Call for Ideas – A Vision for Rome, il concorso promosso dalla Fondazione Roma REgeneration Ets con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Trentacinque team multidisciplinari e 958 professionisti provenienti da ogni parte del mondo hanno risposto all’invito a immaginare la Roma del futuro. ‘Una partecipazione trasversale – si legge in una nota – che ha visto protagonisti grandi studi internazionali, università di eccellenza e molti professionisti nelle diverse discipline, in un mix vincente tra know-how locale e visioni globali. Rilevante anche il coinvolgimento accademico, con contributi da atenei italiani e stranieri, a conferma della valenza culturale e strategica dell’iniziativa’. I progetti ricevuti affrontano temi chiave come casa, mobilità e sostenibilità, puntando su inclusione sociale e rigenerazione urbana. Un messaggio chiaro: Roma può e deve ripartire da idee coraggiose, condivise e di lungo respiro, come ha già iniziato a fare. ‘I 35 team che si sono formati sono tutti caratterizzati dalla multidisciplinarità, un elemento indicativo di come il significato del concorso sia stato pienamente compreso dai partecipanti – commenta Gianluca Lucignano, presidente della Fondazione Roma REgeneration – L’inclusività delle discipline è infatti un fattore imprescindibile per fronteggiare la complessità delle sfide urbane della Capitale con un sistema olistico e una visione ampia e di medio-lungo periodo’. ‘L’incredibile partecipazione alla Call For Ideas, con le molte manifestazioni di interesse pervenute anche dall’estero, lascia immaginare un grande successo di questa iniziativa, supportata e partecipata da tanti stakeholder e professionisti nazionali ed internazionali a favore della Capitale; tutto ciò rappresenta per noi un supporto rilevante al processo in corso di rilancio di Roma, sia in termini progettuali che di visione. Sei team finalisti saranno ora selezionati da una commissione di esperti e si contenderanno il podio nella fase conclusiva della competizione, che culminerà con la premiazione al Roma REgeneration Forum di febbraio 2026. Fondazione Roma REgeneration ETS è attualmente composta da 13 soci: Fondazione Roma, Fs Sistemi Urbani Gruppo Ferrovie dello Stato, Acea, Banca del Fucino, Colliers Gi, Cbre Italy, Yard Reaas, Ream sgr, Cushman & Wakefield e Gruppo Gabetti oltre ai tre fondatori DeA Capital Re sgr, Investire sgr e Fabrica Immobiliare sgr.

