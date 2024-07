Milleri, informati dell’interesse di Meta per Essilux

agenzia

'Relazione molto forte, se vogliono devono comprare sul mercato'

MILANO, 25 LUG – “Siamo informati di questo tipo di valutazione, salutiamo con favore chiunque voglia investire nella nostra società”. Lo ha detto il presidente di Essilorluxottica, Francesco Milleri, sottolineando come la partnership con il gruppo di Mark Zuckenberg sia “molto forte”. “Penso che se andranno avanti potrà funzionare e aiutare” ma un investimento azionario “non è necessario per la nostra partnership che è forte al di là di questo”. Per l’ingresso di Meta “non abbiamo pianificato un aumento di capitale, se vuole entrare dovrà comprare sul mercato”, ha aggiunto Milleri.

