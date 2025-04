Milleri, ‘pensiero va a Santo Padre, insieme per Isola Tiberina’

agenzia

Numero uno Essilux, 'realizzato con lui un progetto visionario'

MILANO, 23 APR – “Oggi siamo concentrati sui risultati del gruppo ma, mentre continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, i nostri pensieri vanno anche al Santo Padre”. Così Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, nel giorno della presentazione dei risultati trimestrali del gigante delle lenti e dell’occhialeria. “Ho avuto il privilegio di realizzare con lui un progetto visionario che oggi è una realtà tangibile nel cuore di Roma: l’Ospedale Isola Tiberina. Ci uniamo al cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come un esempio di vita per milioni di persone nel mondo”, aggiunge all’ANSA il numero uno del gruppo italo-francese nato dalla fusione con la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio.

