Mimit, c’è l’intesa sull’accordo di programma a Piombino

agenzia

'Passaggio cruciale verso il rilancio del polo siderurgico'

ROMA, 22 MAG – È stata raggiunta l’intesa tra le parti sull’accordo di programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Lo annuncia una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy che parla di “un passaggio cruciale verso il rilancio del polo siderurgico di Piombino, elemento imprescindibile e di primaria importanza nel piano siderurgico nazionale che punta a fare dell’Italia il paese più avanzato in Europa nella produzione di acciaio green”. L’intesa si inserisce nel percorso avviato lo scorso 19 febbraio con la firma dell’accordo tra Metinvest e Danieli per realizzazione di un moderno impianto siderurgico green a Piombino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA