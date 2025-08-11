Mimit, tavolo plenario Stm convocato per il 15 settembre

la vertenza

All'incontro parteciperanno i rappresentanti del governo regionale e le istituzioni coinvolte

Il Mimit, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 15 settembre, alle ore 17.30, il tavolo plenario su STMicroelectronics. L’incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini, vedrà la partecipazione di rappresentanti del Mef, dell’azienda, delle forze sindacali e dei rappresentanti delle Regioni Sicilia e Lombardia e degli enti locali coinvolti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA