Ministero, al via assunzione 514 ispettori Inps e Inail

agenzia

Calderone, passi avanti su sostegno lavoro regolare

ROMA, 28 AGO – Parte la selezione per l’assunzione di 514 ispettori del lavoro tra Inps e Inail: lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota nella quale si spiega che è stata autorizzata l’assunzione di 403 ispettori all’Inps e di 111 all’Inail. «Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro – ha affermato il ministro, Marina Calderone – con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all’esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità. Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l’illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull’accompagnamento delle imprese». Il decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell’Inps inserito nel decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024) e avvia il processo di selezione. Per i funzionari selezionati “si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione”. Per quanto riguarda l’Inail, invece, un ulteriore decreto, autorizza ad assumere a tempo indeterminato fino a 111 unità di personale da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell’ispettore di vigilanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA