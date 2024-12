Mit ai sindacati, ridurre o annullare gli scioperi del 12 e 13

agenzia

Salvini si appella al "senso di responsabilità" in vista Natale

ROMA, 09 DIC – Il ministero dei Trasporti ha inviato una lettera ai sindacati che hanno organizzato scioperi per giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, “auspicando l’annullamento o il ridimensionamento delle manifestazioni”. Lo fa sapere lo stesso Mit, specificando che il ministro Matteo Salvini si è appellato al “senso di responsabilità” anche in considerazione del periodo prenatalizio caratterizzato da un incremento degli spostamenti. Per venerdì 13 dicembre è in calendario uno sciopero generale di 24 ore che riguarda il settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato di base Usb, con l’adesione delle sigle Fi-si e Usb Lavoro privato. Lo stop coinvolge anche treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, ad eccezione del settore aereo che si mobiliterà il 15 dicembre. Per il trasporto ferroviario, lo sciopero va dalle ore 21 di giovedì 12 dicembre alle ore 21 di venerdì 13.

