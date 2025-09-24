Mit, ‘con Corte dei Conti fisiologica interlocuzione’

agenzia

'Presto daremo tutte le integrazioni richieste'

ROMA, 24 SET – “Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro”. Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA