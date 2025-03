Mit, in tre mesi incidenti calati il 5,5%, 61 morti in meno

agenzia

Uso cellulare prima ragione di ritiro patente

ROMA, 15 MAR – Un calo del 5,5% degli incidenti stradali che ha determinato un -20,4% di vittime e un -8,8% di feriti. In pratica 61 morti in meno in tre mesi. È quanto emerge dai dati di Polizia Stradale e Carabinieri, condivisi dal Viminale con il Mit, che consentono di confrontare quanto avvenuto nei primi tre mesi di entrata in vigore del nuovo codice della strada (14 dicembre 2024 – 13 marzo 2025) con lo stesso periodo di un anno fa. I controlli con l’etilometro sono stati 203.753 e l’1,7% ha subito sanzioni per guida in stato d’ebbrezza e lo 0,2% per aver assunto sostanze stupefacenti. “L’uso del cellulare rimane di gran lunga la prima ragione di ritiro della patente, spiega il Mit, in coerenza con la pericolosità e diffusione di questo comportamento scorretto”. In particolare viene segnalato che su 17.607 patenti ritirate, per 8.912 casi è conseguenza del cellulare alla guida (50,6%).

