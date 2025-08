Mit, senza skymetro Genova perderà 398 milioni

agenzia

'I fondi saranno revocati per soddisfare altre richieste'

GENOVA, 05 AGO – “Senza skymetro la città di Genova perderà 398 milioni”. Lo ribadisce il ministero delle Infrastrutture in una nota alla vigilia dell’incontro in programma domani a Roma tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la sindaca di Genova Silvia Salis sul progetto del nuovo asse di trasporto pubblico sopraelevato per collegare la Val Bisagno con il centro città. “Dopo più di tre anni di lavoro e 398 milioni messi a disposizione, il Comune di Genova ha espresso la volontà di non realizzare lo skymetro, fermo restando che il Comune ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per sottoscrivere il contratto di appalto, il Mit prende atto della posizione, nel pieno rispetto dell’autonomia della città: – rimarca il Mit – se la scelta dell’amministrazione comunale sarà confermata, i fondi saranno revocati anche per soddisfare altre richieste in attesa, basti pensare, per esempio, ai 96 progetti di trasporto rapido di massa in tutta Italia in attesa di finanziamenti per circa 19 miliardi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA