Mobilitazione dei lavoratori Lidl, verso un nuovo sciopero

Sindacati, l'azienda non riapre la trattativa sul contratto

ROMA, 20 GIU – Prosegue la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Lidl Italia. Nonostante l’adesione massiccia allo sciopero nazionale del 24 maggio – con oltre l’80% di partecipazione e punte del 100% in molti punti vendita chiusi in tutta Italia – la multinazionale tedesca dei discount continua a rispondere con un assordante silenzio alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Nessuna ripresa del tavolo di trattativa, nessun segnale di apertura verso la definizione di un Contratto integrativo aziendale dignitoso. Lo scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che esprimono profonda delusione e denunciano una totale mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che continuano a subire condizioni di lavoro difficili, caratterizzate da orari part-time, elevata flessibilità, carichi e ritmi di lavoro insostenibili. Lidl, pur vantando risultati economici eccezionali negli ultimi cinque anni – con utili per oltre 1,3 miliardi di euro ante imposte – ha presentato finora solo offerte simboliche, come 150 euro annui di buoni spesa, senza accogliere le richieste di un aumento salariale fisso o di un premio di risultato o del riconoscimento dei buoni pasto ne ha agito per un miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Le organizzazioni sindacali tengono aperto lo stato di agitazione e proclamano una nuova giornata di sciopero, di cui saranno definite la data e le modalità. Nel frattempo, invitano delegate e delegati a indire assemblee in tutti i luoghi di lavoro nella giornata del 27 giugno 2025, con un unico punto all’ordine del giorno: la prosecuzione della mobilitazione fino a quando l’azienda non riaprirà il tavolo di trattativa e fornirà risposte concrete e soddisfacenti. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs confermano la determinazione a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori Lidl Italia, ribadendo che solo un contratto integrativo dignitoso potrà garantire il riconoscimento del valore e dell’impegno di chi ogni giorno contribuisce al successo dell’azienda.

