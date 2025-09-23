Moda e gioielli, l’eccellenza siciliana alla “Milano fashion & jewels”

i brand

Le aziende siciliane del settore moda e gioielli hanno presentato le loro creazioni a Milano Fashion & Jewels, appuntamento fieristico molto atteso da tutti i professionisti per creare opportunità di business e connessioni internazionali. Ventisei le aziende dell’Isola che hanno partecipato su iniziativa della Regione Siciliana. «La Regione – ha detto Caterina Riera, funzionario dell’Assessorato Attività Produttive – partecipa ormai da qualche anno sia all’edizione di febbraio della fiera, sia a quella di settembre. Lo scopo per noi è fare conoscere a un pubblico internazionale le eccellenze siciliane di gioielleria e moda. Le imprese che hanno partecipato, 14 per il fashion e 12 per il settore jewels, sono tutte di piccole o medie dimensioni, imprese artigianali, vere eccellenze che hanno recuperato per esempio tradizioni di ricamo o che lavorano sulla ricerca dei tessuti».