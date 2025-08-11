Moda, il designer di Adidas si scusa per i sandali copiati in Messico

il caso

L'azienda ha contattato il governo dello stato di Oaxaca

Il designer di moda statunitense Willy Chavarria ha chiesto scusa per un modello di scarpe creato in collaborazione con Adidas. Le calzature, chiamate “Oaxaca slip-on”, hanno suscitato critiche e accuse di appropriazione culturale in quanto ispirate agli huaraches, i tradizionali sandali di cuoio realizzati dagli artigiani indigeni del Messico. Anche la presidente Claudia Sheinbaum è intervenuta sulla questione. I sandali, prodotti in Cina, non hanno dato alcun credito alle comunità che hanno originato il design e sono state create senza consultarle. In una dichiarazione inviata alla Bbc, Chavarria si è detto “profondamente dispiaciuto che il design della scarpa non sia stato sviluppato in base a un accordo diretto con le comunità dello stato di Oaxaca”. Sheinbaum ha affermato in una conferenza stampa che “spesso le grandi aziende prendono prodotti, idee e disegni dalle comunità indigene” e ha aggiunto che il governo sta esaminando gli aspetti legali per sostenerle. La viceministra della cultura messicana, Marina Nuñez, ha dichiarato che Adidas ha contattato i funzionari dello stato di Oaxaca per discutere un risarcimento.

