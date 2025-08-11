Sfoglia il giornale

il caso

Moda, il designer di Adidas si scusa per i sandali copiati in Messico

L'azienda ha contattato il governo dello stato di Oaxaca

Di Redazione |

 Il designer di moda statunitense Willy Chavarria ha chiesto scusa per un modello di scarpe creato in collaborazione con Adidas. Le calzature, chiamate “Oaxaca slip-on”, hanno suscitato critiche e accuse di appropriazione culturale in quanto ispirate agli huaraches, i tradizionali sandali di cuoio realizzati dagli artigiani indigeni del Messico. Anche la presidente Claudia Sheinbaum è intervenuta sulla questione. I sandali, prodotti in Cina, non hanno dato alcun credito alle comunità che hanno originato il design e sono state create senza consultarle. In una dichiarazione inviata alla Bbc, Chavarria si è detto “profondamente dispiaciuto che il design della scarpa non sia stato sviluppato in base a un accordo diretto con le comunità dello stato di Oaxaca”. Sheinbaum ha affermato in una conferenza stampa che “spesso le grandi aziende prendono prodotti, idee e disegni dalle comunità indigene” e ha aggiunto che il governo sta esaminando gli aspetti legali per sostenerle. La viceministra della cultura messicana, Marina Nuñez, ha dichiarato che Adidas ha contattato i funzionari dello stato di Oaxaca per discutere un risarcimento.

