Molise unica regione senza tassa di soggiorno, tranne Campobasso

agenzia

E costa solo 1€. In Valle d'Aosta la riscuote l'80% dei co

ROMA, 27 AGO – In Molise nessuno dei 56 comuni che avrebbero potuto introdurre la tassa di soggiorno l’ha riscossa nel quinquennio 2019-2023. Questo l’ha resa, fino al 2023, l’unica regione “tourist tax free”. Una tradizione interrotta soltanto quest’anno con l’istituzione dell’imposta di soggiorno da parte del comune di Campobasso che ha, però, optato per la richiesta più modica tra tutti i capoluoghi di regione: un euro per qualsiasi tipologia di alloggio. Lo evidenzia un’elaborazione del Centro studi enti locali basata su dati Mef, Banca d’Italia e Istat. La Valle d’Aosta invece è la regione che in termini percentuali applica maggiormente l’imposta: la riscuotono l’80% dei comuni aventi diritto. Seguono la Toscana (61%) e la Liguria (54%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA