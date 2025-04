Moncler, nel primo trimestre ricavi +1% a 829 milioni

agenzia

Ruffini: 'coniughiamo creatività e rigore finanziario'

MILANO, 16 APR – Il gruppo Moncler chiude il primo trimestre con ricavi in crescita dell’1% a 829 milioni. In particolare i ricavi del marchio Moncler sono stati pari a 721,8 milioni (+2%) e quelli di Stone Island pari a 107,3 milioni (-5%). Il cda, riunitosi subito dopo l’assemblea che lo ha rinnovato, ha nominato Remo Ruffini Presidente e Marco De Benedetti vice-presidente della società. “L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dal perdurare di complessità macroeconomiche e geopolitiche, che continuiamo ad affrontare con grande disciplina operativa e forte focus sulla nostra strategia brand-first. Questo approccio ci ha permesso di registrare nel primo trimestre una solida crescita nel canale ‘direct to consumer’ per entrambi i marchi, nonostante una base di confronto eccezionalmente elevata. L’anno è appena iniziato e, sebbene il quadro macroeconomico resti fortemente instabile, il nostro impegno nel coniugare creatività e innovazione con flessibilità operativa e rigore finanziario continuerà a definire il nostro percorso futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA