Monumenti illuminati di blu per Giornata dell’Europa

Iniziativa uffici italiani Ue con Associazione Civita ed Enel

ROMA, 09 MAG – Edifici e luoghi della cultura di Roma illuminati con i colori dell’Unione europea per celebrare la Giornata dell’Europa il 9 maggio. L’iniziativa con l’Ufficio Italiano del Parlamento Europeo, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con l’Associazione Civita e il Gruppo Enel, è stata anticipata già l’8 maggio anche in altre città italiane. Coinvolti palazzi comunali, piazze, siti archeologici che “rappresentano la storia e l’identità comunitaria”. Enel X, società del Gruppo Enel, ha contribuito a questo spettacolo di luci, realizzando alcune scenografie temporanee di luce in tre siti iconici del patrimonio storico artistico italiano. Un’occasione per “celebrare pace, unità comunitaria e democrazia”. “Unità delle diversità” è il messaggio dell’Unione Europea, valorizzato grazie all’applicazione delle tecnologie di illuminazione architetturale di Enel X: Castel dell’Ovo a Napoli, la Mole Antonelliana a Torino e il Colosseo a Roma. Il Gruppo Enel “è orgoglioso di dare un segnale tangibile di vicinanza al territorio, alle comunità, ai cittadini e agli stakeholder, coinvolgendo tutte le generazioni con un focus particolare sui giovani”. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi e manifestazioni organizzate della istituzioni europee in tutte le principali capitali europee.

