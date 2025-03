Morto a 92 anni l’industriale dolciario Giuseppe Vicenzi

agenzia

Alla guida del gruppo veronese, era storico patron del basket

VERONA, 25 MAR – Lutto nel mondo industriale e sportivo per la morte a 92 anni di Giuseppe Vicenzi, presidente dell’omonimo gruppo dolciario di Verona. Vicenzi si è spento nella notte. nominato Cavaliere del lavoro nel 2021, Dagli anni ’60 era alla guida dell’azienda omonima leader nella produzione di biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine, fondata nel 1907 dalla nonna Matilde e poi proseguita dal padre Angelo. Il gruppo dolciario, specializzato in alta pasticceria industriale, era cresciuto con l’acquisizione dei marchi Mr.Day e Grisbì dal crac Parmalat. Con oltre 130 milioni di fatturato, il gruppo ha due siti produttivi nel veronese (San Giovanni Lupatoto e Bovolone) e a Nusco (Avellino). Giuseppe Vicenzi era popolare anche per il suo storico impegno nel mondo della pallacanestro. Nel 1972 aveva rilevato la Scaligera Basket in serie D portandola in serie A e alla conquista di Coppa Italia, Supercoppa italiana e Coppa Korac.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA