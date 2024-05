Morto il banchiere Fabio Gallia, aveva 61 anni

agenzia

Guidò Bnl e Cdp, era consigliere di Edison

ROMA, 07 MAG – E’ scomparso, a quanto si apprende , all’età di 61 anni Fabio Gallia, banchiere, manager e uomo di affari che tra i vari incarichi ha guidato come amministratore delegato Bnl-Bnp Paribas (dal 2008 al 2015) e Cassa Depositi e Prestiti (2015-2018). Nei sui 30 anni di carriera, iniziati con Accenture e poi, nei primi anni 2000, con Capitalia, è stato anche general manager di Fincantieri dal 2020 al 2022. Attualmente rivestiva l’incarico di consigliere nel board di Edison e senior advisor presso la Centerview Partners, banca di investimenti con sede a New York. Laureatosi nel 1987 in Economia all’Università di Torino lascia la moglie e due figli.

