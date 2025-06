Mps corre in Borsa dopo la Bce (+7%), bene anche Mediobanca

agenzia

Positivo tutto il settore, positive Unicredit e Banco Bpm

MILANO, 24 GIU – Forti acquisti in Piazza Affari su Mps, che è salita del 7% finale a 7,4 euro dopo aver ricevuto un primo via libera dal consiglio di vigilanza della Bce per l’Ops su Mediobanca. Ampiamente positivo anche il titolo di piazzetta Cuccia, che ha chiuso in crescita del 4,2% a quota 19,9 euro. Con questi movimenti lo ‘sconto’ attuale dell’offerta di Mps su Mediobanca è di circa il 6% rispetto alla capitalizzazione di piazzetta Cuccia. In Borsa a Milano, spinta con l’Europa dalla tregua tra Israele e l’Iran, bene comunque tutto il comparto bancario: Unicredit è salito del 3,9%, con Mediolanum in crescita del 3,5% e Banco Bpm del 3,3%. Positiva anche Intesa, in rialzo del 2,3% finale.

