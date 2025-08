Mps, l’utile del semestre scende a 892 milioni

agenzia

Sale del 21,4% senza effetti fiscali, trimestre sopra le attese

MILANO, 06 AGO – Mps ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile 892 milioni di euro, in calo del 23% sullo stesso periodo del 2024, quando la banca aveva goduto di 457 milioni di benefici fiscali. Al netto di queste partite non ricorrenti, si legge in una nota, l’utile sale del 21,4% anno su anno. Il trimestre si chiude con un utile di 479 milioni, in crescita del 15,7% sul primo trimestre dell’anno e al di sopra del consensus degli analisti, che si attendevano profitti per 349 milioni.

