Multa Ue da 337,5 milioni a Mondelez, ostacola il commercio

agenzia

Colosso proprietario di Oreo e Toblerone ha violato concorrenza

BRUXELLES, 23 MAG – La Commissione europea ha comminato a Mondelez International una multa da 337,5 milioni di euro per aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e prodotti a base di caffè tra gli Stati membri, in violazione delle regole di concorrenza dell’Ue. Il colosso, che ha sede negli Stati Uniti, è uno dei maggiori produttori mondiali di cioccolato e biscotti: il suo portafoglio comprende celebri marchi come Côte d’Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone e Tuc.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA