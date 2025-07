Mundys cresce ancora in Cile con nuova tratta Ruta 5

agenzia

La società attraverso la controllata Costanera la Chacao-Chonchi

ROMA, 03 LUG – Mundys cresce ancora in Cile con l’acquisizione attraverso la società controllata Grupo Costanera (con Cppib come secondo azionista), della nuova concessione della tratta autostradale Chacao-Chonchi, parte della Ruta 5. Grupo Costanera ha presentato l’offerta vincente nella gara indetta dal ministero delle Opere Pubbliche. La concessione della nuova tratta è stata assegnata con una vita utile massima di 50 anni. Con questa aggiudicazione, si legge in una nota, “la rete autostradale del Gruppo Mundys in Cile raggiunge quasi i 1.300 km, considerando anche le concessioni attualmente in costruzione, per un ebitda che supererà 1 miliardo di euro”.

