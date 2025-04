Musumeci, diamo voce all’economia del mare che non ha voce

agenzia

Il ministro alla presentazione di Blue Economy Magazine

ROMA, 02 APR – “E’ giunto il momento di dare voce ad un settore, l’economia blu, che non ha voce”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e del mare, Nello Musumuci, alla presentazione al Senato del nuovo settimanale “Blue Economy Magazine”, edito da Blue Media, l’editore del Secolo XIX di Genova. “Di blue economy si parla troppo poco – gli ha fatto eco il viceministro all’Economia Edoardo Rixi -. Non è ancora entrata nella coscienza comune”. Per Rixi “mancano professionalità orientate al mare. I giovani devono guardare a questo settore. Tutti i diplomati al Nautico trovano Lavoro”. “Per troppo tempo la gente ha ignorato la blue economy – ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci -. Se chiudessimo tutti i porti, in 15 giorni non avremmo più l’economia. L’Italia è un molo enorme sul Mediterraneo. Questo significa avere un’importanza geopolitica. Il Secolo XIX ha fatto una cosa bellissima con questo settimanale. Oggi siamo in grado di dire qual è la nostra visione della blue economy nei prossimi dieci anni”. “Il nostro paese è senza dubbio tra i protagonisti europei nell’ambito di blue economy, ma il suo ruolo e la sua incisività possono e devono crescere ulteriormente – ha detto l’amministratore delegato di Blue Media, Simone Gardella -. E siamo tutti consapevoli che la comunicazione debba svolgere un ruolo essenziale. Di blue economy si parla ancora troppo poco, in maniera frammentata, senza una logica di sistema, e senza far pesare in maniera adeguata le richieste dell’Italia in sede europea”. Blue Economy Magazine uscirà il lunedì in formato cartaceo insieme al Secolo XIX e in formato digitale (in quest’ultimo caso anche in inglese). Sarà formato da 8 pagine, che diverranno 12. Alla presentazione a Roma al Senato erano presenti anche il direttore generale di Blue Media, Maurizio Introna, il direttore editoriale del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il responsabile del magazine, Francesco Ferrari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA