Naddeo (Aran), ‘con rinnovo 2022-24 +6% risorse alla P.a’

Progressi concreti per migliorare le retribuzioni

ROMA, 29 OTT – “Il settore pubblico, grazie ai recenti rinnovi contrattuali, sta compiendo progressi concreti per migliorare le retribuzioni, superando in molti casi le aspettative iniziali, nonostante le sfide ancora presenti per il rinnovo del Ccnl per il triennio 2022-2024, in cui sono previste risorse per un ulteriore incremento retributivo del 6%, comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale maggiorata già erogata”. Così il presidente Aran, Antonio Naddeo, commentando i dati del Rapporto semestrale sulle retribuzioni pubbliche, pubblicato sul sito dell’Agenzia.

