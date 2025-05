Nagel (Mediobanca) ricevuto a Palazzo Chigi, vede Caputi

agenzia

Incontro dedicato all'offerta su Banca Generali

MILANO, 07 MAG – L’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dove ha incontrato il capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni, Gaetano Caputi. La visita – da quanto si è appreso – è servita per illustrare l’offerta di scambio su Banca Generali con la quale Piazzetta Cuccia offre la sua quota in Generali per creare un gruppo italiano del risparmio.

