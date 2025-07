Nagel, ops Banca Generali sul mercato prima di Mps

agenzia

Se offerta irrevocabile Mediobanca scambierà su quota nel Leone

MILANO, 31 LUG – “Se tutto questo avviene, la nostra offerta può essere sul mercato prima della fine dell’offerta di Mps”. Lo ha indicato di Mediobanca Alberto Nagel illustrando agli analisti i passaggi che potrebbero portare a fissare l’assemblea sull’offerta per Banca Generali il 21 agosto e quindi a far partire l’operazione prima dell’8 settembre. “Dipende dal calendario che sarà discusso in Consob e da una serie di fattori”, ha aggiunto. “Una volta che l’offerta è pubblicata e le condizioni d’offerta sono rispettate questo è legalmente vincolante, non può essere ritirata per volontà dell’offerente. In altre parole se l’offerta è sul mercato e abbiamo la conclusione dell’offerta di Monte Paschi e abbiamo poi la conclusione dell’offerta su Banca Generali – dobbiamo ancora ancora controllare tutte le implicazioni legali – come sappiamo l’offerta è irrevocabile e se le condizioni si realizzano dovremo scambiare le nostre azioni Generali e dovremo ottenere le azioni Banca Generali”, ha spiegato in risposta alle domande degli analisti sull’operazione.

