Mediobanca, l’ad Nagel si dimette dopo 17 anni in carica e cita Orazio: «La Grecia vinta vinse il feroce vincitore»

Economia

La decisione - che segue l'Opas di Mps - comunicata durante il CdA

Si è dimesso da amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel, che ha annunciato la sua decisione durante il cda ancora in corso in piazzetta Cuccia a Milano. Ad anticipare l’addio una lettera ai dipendenti, dove Nagel ha salutato citando Orazio, “Graecia capta ferum victorem cepit”. Le dimissioni seguono l’Opas di Mps su Mediobanca. «Sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità. E ricordatevi di quanto scrisse Orazio: Graecia capta ferum victorem cepit» (la Grecia, conquistata, dai Romani, conquistò il selvaggio vincitore/ndr). Così Alberto Nagel nella lettera di addio ai dipendenti, mentre è in corso il cda sulle dimissioni in blocco del board dopo il successo dell’Opas di Mps.