Nasce anche in Sicilia la nuova Artigiancassa: accordo tra le principali sigle artigiane

Economia

Confartigianato, Casartigiani e Cna parlano di una svolta per l'accesso al credito

Le sigle regionali Confartigianato, Casartigiani e Cna plaudono alla nascita della nuova Artigiancassa, il progetto che segna una svolta per l’accesso al credito da parte di artigiani, micro e piccole imprese, anche in Sicilia. Il progetto nazionale, nato dall’accordo tra Mediocredito Centrale Spa e Agart Spa – società partecipata da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi – si sostanzia nell’acquisto congiunto dell’intermediario Bga Spa, effettuato dal Mediocredito per una quota dell’80% e per l’altro 20% da Agart, la società partecipata dalle centrali artigiane rimasta proprietaria del marchio Artigiancassa. L’obiettivo è quello di rilanciare il marchio storico Artigiancassa e farne una «fabbrica prodotto» per il credito artigiano.