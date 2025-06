Nasce Lba Systems, la j.v. tra Leonardo e Baykar per i droni

agenzia

Sede in Italia. Cingolani, 'nuova alleanza strategica'

BOURGET, 16 GIU – Con la firma tra Leonardo e Baykar, al salone internazionale di Parigi-Le Bourget, nasce la joint venture paritetica Lba Systems, con sede legale e operativa in Italia, nel settore dei droni per la difesa. Si concretizza così l’alleanza italo-turca, annunciata con la firma del protocollo di intesa lo scorso marzo, che guarda al mercato europeo dei sistemi aerei senza pilota del valore stimato 100 miliardi di dollari. Due droni firmati ‘Lba Systems’ debuttano oggi nell’area espositiva di Leonardo al Paris Air Show. “Oggi firmiamo una nuova alleanza strategica internazionale, dando vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned”, che al momento della firma sottolinea anche quanto sia stato veloce il percorso con Baykar che ha portato in pochi mesi alla nascita della joint venture. “In Baykar – evidenzia il presidente e chief technology officer, Selçuk Bayraktar – abbiamo sempre creduto che il futuro dell’aerospazio risieda nelle idee audaci e nell’innovazione che supera i confini del possibile”. Tra i siti di Leonardo coinvolti, Ronchi dei Legionari, centro di eccellenza per il settore unmanned; Torino per le attività di ingegneria e certificazione; Roma Tiburtina per lo sviluppo delle tecnologie integrate multi-dominio; e Grottaglie per la produzione di materiali compositi avanzati. Coinvolti anche i siti della ex Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, acquisita da Baykar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA