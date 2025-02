Nasce Tim Energia, 100% da rinnovabili per professionisti e Pmi

agenzia

Rossini, offriamo ai clienti consumo energetico sostenibile

MILANO, 17 FEB – Tim debutta nel mercato delle utility con Tim Energia in partnership con Axpo Italia, controllata dal gruppo svizzero Axpo, attivo da oltre 100 anni e presente su 40 mercati internazionali. L’offerta è rivolta a commercianti, professionisti e piccole e medie imprese con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, garantita dal Gestore dei Servizi Energetici. “L’iniziativa – spiega Tim – rappresenta un ulteriore tassello nella strategia ‘Customer Platform’ del Gruppo, finalizzata ad offrire ai propri clienti servizi a maggior valore aggiunto sempre più evoluti. In questo modo “da oggi Tim accompagnerà le imprese anche nelle scelte di consumo energetico sostenibile, oltre che nel processo di trasformazione digitale attraverso le più innovative soluzioni di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e IoT”. “Vogliamo che i nostri clienti ci considerino un partner sempre più importante – spiega Andrea Rossini, responsabile Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer del gruppo – che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni “. “Con questo accordo al fianco di Axpo – conclude – entriamo nel mercato dell’energia con soluzioni pensate per le piccole e medie imprese. Questa partnership ci permetterà di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA