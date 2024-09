Nasce una Hydrogen Valley di Ip gruppo api nel Nord-Ovest

agenzia

Il progetto nel Novarese con bandi Pnrr di Piemonte, Mit e Mase

TRECATE, 27 SET – La raffineria Sarpom di Trecate, in provincia di Novara, entro il 2026 produrrà idrogeno verde, cioè da fonti rinnovabili. Servirà alla raffineria stessa per decarbonizzare i propri processi industriali e per rifornire due aree di servizio Ip, una in Piemonte, a Casale Monferrato (Alessandria) e l’altra in Lombardia, a Cassano d’Adda (Milano), agevolando così la mobilità sostenibile. Il progetto, denominato Hydrogen Valley del Nord-Ovest, viene presentato oggi nella raffineria dal presidente di Ip gruppo api, Ugo Brachetti Peretti, alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con Elena Chiorino, vicepresidente, l’assessore regionale a Ricerca, energia e ambiente, Matteo Marnati, il sottosegretario Alberto Preioni e altre autorità, tra cui il sindaco di Trecate, Federico Binatti. La Hydrogen Valley del Nord-Ovest prevede un investimento di un totale di 30 milioni di euro tra fondi pubblici e privati. Sarà sostenuta infatti anche da due bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), uno della Regione Piemonte e del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e uno del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

